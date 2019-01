Vogntog må berges på fv. 65 - kan bli stengt i perioder

Et vogntog skal ha kjørt av veien på fylkesvei 65 ved Bøverfjorden i Surnadal. Foreløpig skaper det ikke problemer for trafikken, men når bergingen skal i gang er det grunn til å tro at veien vil bli stengt i perioder.

Det er Veitrafikksentralen som bekrefter dette.

Operatør her forteller at vogntoget må tømmes før det kan berges. Når man er ferdig med bergingen, er vanskelig å si.

Så langt har man ingen flere opplysninger om vogntoget, verken hvilken nasjonalitet det har eller hvordan ulykken skjedde.

På operasjonssentralen i Møre og Romsdal politidistrikt kan man fortelle om en stødig strøm av meldinger om utforkjøringer over hele distriktet.

Både på Sunnmøre, i Romsdal og på Nordmøre. Det er med andre ord en over snittet travel dag for nødetatene.